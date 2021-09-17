***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.09.2021 10:10
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun İhraç Edilme Tarihi 15.02.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964214
BIST
11:111.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,95
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.419
11:118,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0646
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,5947
En Düşük
8,5060
11:1110,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0634
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1390
En Düşük
10,0237
11:11486,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,84
|Açılış
|: 486,36
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
487,20
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TEZOL
|18,44
|10.667.946
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|3.995.846
|% 9,95
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|YAPRK
|33,48
|8.990.537
|% 6,08
|
|AKSA
|21,42
|35.694.545
|% 5,73
|
|NUGYO
|14,64
|18.756.027
|% -9,74
|
|ISKPL
|7,34
|122.279.791
|% -8,36
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|IHGZT
|1,08
|44.123.990
|% -6,90
|
|NIBAS
|11,00
|4.148.023
|% -6,14
|
|GARAN
|9,51
|406.444.232
|% 0,11
|
|THYAO
|12,65
|392.835.577
|% 1,44
|
|TUPRS
|109,50
|182.945.487
|% 1,30
|
|YEOTK
|52,45
|180.409.767
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,48
|158.387.894
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,48
|158.387.894
|% 0,40
|
|GARAN
|9,51
|406.444.232
|% 0,11
|
|IHGZT
|1,08
|44.123.990
|% -6,90
|
|THYAO
|12,65
|392.835.577
|% 1,44
|
|PETKM
|6,29
|150.942.250
|% 1,94
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5850
|8,5872
|% 0,72
|
|Euro
|10,1175
|10,1250
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,8021
|11,8613
|% 0,70
|
|Frank
|9,2243
|9,2798
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2813
|2,2927
|% 0,68
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|8,47
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,73
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,07
|
|B. Petrol
|75,30
|75,30
|-0,37
|
Seans Raporu
11:09
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-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 23 artarak (% 0.41 ) 1, 521
-
11:21GARFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 390, 825 adet işlem
-
11:19AKYHO
Yüzde 5.67 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 007, 295 adet işlem
-
11:18HURGZ
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 300, 686 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 1, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 2, 994.00 milyon TL de