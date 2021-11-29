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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.11.2021 14:25
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun İhraç Edilme Tarihi 29.11.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980057


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
14:221.786
Değişim :  0,54% |  9,58
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BIST En Aktif Hisseler14:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 15,07 7.331.352 % 10,00  
KTSKR 31,24 46.203.030 % 10,00  
MIATK 27,96 334.951.371 % 9,99  
RALYH 19,61 14.813.864 % 9,98  
INTEM 50,45 5.886.031 % 9,96  
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14:20 Alış Satış %  
Dolar 12,7253 12,7279 % 2,90  
Euro 14,3751 14,3923 % 2,74  
Sterlin 16,8552 16,9398 % 2,33  
Frank 13,6270 13,7091 % 2,08  
Riyal 3,3636 3,3805 % 2,32  
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14:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 1,64  
Altın Gr. 736 736 22,75  
Cumhuriyet 4.823 4.896 142,00  
Tam 4.814 4.952 173,25  
Yarım 2.327 2.395 83,81  
Çeyrek 1.167 1.198 41,90  
Gümüş.Ons 23,28 23,32 0,19  
Gümüş Gr. 9,54 9,56 0,36  
B. Petrol 74,97 74,97 3,38  
Seans Raporu 14:20
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