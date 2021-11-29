***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.11.2021 14:25
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun İhraç Edilme Tarihi 29.11.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980057
BIST
14:221.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
14:2212,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,3694
|Açılış
|: 12,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
14:2214,3990
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 0,3900
|Açılış
|: 14,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
14:22731,99
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 18,94
|Açılış
|: 731,99
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler14:20
|RAYSG
|15,07
|7.331.352
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|46.203.030
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|334.951.371
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.813.864
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|5.886.031
|% 9,96
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,90
|28.345.274
|% -7,87
|
|DERIM
|7,76
|9.343.280
|% -7,84
|
|BJKAS
|5,33
|65.292.521
|% -7,47
|
|EMNIS
|19,30
|243.046
|% -7,12
|
|THYAO
|17,16
|1.967.152.386
|% 1,00
|
|GARAN
|11,42
|912.503.741
|% -0,17
|
|SASA
|41,56
|854.755.411
|% 5,43
|
|ASELS
|21,90
|825.691.256
|% 5,90
|
|SISE
|12,10
|783.757.133
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,15
|677.704.863
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,26
|328.174.415
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|187.096.424
|% -1,30
|
|THYAO
|17,16
|1.967.152.386
|% 1,00
|
|GARAN
|11,42
|912.503.741
|% -0,17
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7253
|12,7279
|% 2,90
|
|Euro
|14,3751
|14,3923
|% 2,74
|
|Sterlin
|16,8552
|16,9398
|% 2,33
|
|Frank
|13,6270
|13,7091
|% 2,08
|
|Riyal
|3,3636
|3,3805
|% 2,32
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,64
|
|Altın Gr.
|736
|736
|22,75
|
|Cumhuriyet
|4.823
|4.896
|142,00
|
|Tam
|4.814
|4.952
|173,25
|
|Yarım
|2.327
|2.395
|83,81
|
|Çeyrek
|1.167
|1.198
|41,90
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,56
|0,36
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|3,38
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:34ELITE
Yüzde 4.88 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 465 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TKFEN, YKBNK
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 57 artarak (% 0.54 ) 1, 583
-
14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, KUTPO, DITAS, TRILC, OZBAL, VBTYZ, RALYH, INTEM, BALAT, RAYSG
-
14:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR