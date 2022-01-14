***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.ISIN Kodu TRYAPYS00270Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 20 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, katılım finans ilkelerine uyulmak şartıyla payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapmak olup, bu kapsamda fon toplam değerinin en az %80'i girişim sermayesi yatırımı niteliğindeki kira sertifikalarından oluşacaktır. Bunun yanında, fon toplam değerinin kalan kısmı ile münhasıran girişim şirketlerine kullandırılan/kullandırılacak faizsiz finansmana dayalı olarak ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ve fon kullanıcısının katılım bankası olduğu, faizsiz finans prensiplerine uygun fon kullandırma araçları vasıtasıyla sadece girişim şirketleri vasfını taşıyan şirketlere kullandırılan finansmanların ve o finansmanların kullandırıldığı özel fon havuzu katılma hesaplarının dayanak varlık olarak kullanıldığı kira sertifikalarına ve girişim şirketlerinin ortaklık paylarına yatırım yapılabilecektir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,0032 Fon Aktif Toplamının % 0032'si 1,20 Fon Aktif Toplamının % 1,20'si 0 0 0Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları p Olunan LisanslarRIZA TONYUKUK TOSUNLU 10.01.2022 2011-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YATIRIM PROJELERİ MÜDÜRÜ 11 YILMuhammed Emin ÖZER 10.01.2022 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıMustafa KEÇELİ 10.01.2022 2009-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KURUMSAL FİNANSMAN YÖNETİCİSİ-2019-ALBARAKA PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GİRİŞİM SERMAYELERİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıTurgut SİMİTÇİOĞLU 10.01.2022 2009-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 20 YILFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhammed Emin ÖZER 10.01.2022 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR 30 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıUmut ÇALIM 10.01.2022 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 55 hsevencan@albarakaturk.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993776BIST