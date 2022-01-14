***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.01.2022 08:28
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ISIN Kodu TRYAPYS00270
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 20 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, katılım finans ilkelerine uyulmak şartıyla payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapmak olup, bu kapsamda fon toplam değerinin en az %80'i girişim sermayesi yatırımı niteliğindeki kira sertifikalarından oluşacaktır. Bunun yanında, fon toplam değerinin kalan kısmı ile münhasıran girişim şirketlerine kullandırılan/kullandırılacak faizsiz finansmana dayalı olarak ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ve fon kullanıcısının katılım bankası olduğu, faizsiz finans prensiplerine uygun fon kullandırma araçları vasıtasıyla sadece girişim şirketleri vasfını taşıyan şirketlere kullandırılan finansmanların ve o finansmanların kullandırıldığı özel fon havuzu katılma hesaplarının dayanak varlık olarak kullanıldığı kira sertifikalarına ve girişim şirketlerinin ortaklık paylarına yatırım yapılabilecektir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,0032 Fon Aktif Toplamının % 0032'si 1,20 Fon Aktif Toplamının % 1,20'si 0 0 0
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları p Olunan Lisanslar
RIZA TONYUKUK TOSUNLU 10.01.2022 2011-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YATIRIM PROJELERİ MÜDÜRÜ 11 YIL
Muhammed Emin ÖZER 10.01.2022 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 5 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Mustafa KEÇELİ 10.01.2022 2009-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KURUMSAL FİNANSMAN YÖNETİCİSİ-2019-ALBARAKA PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GİRİŞİM SERMAYELERİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Turgut SİMİTÇİOĞLU 10.01.2022 2009-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 20 YIL
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhammed Emin ÖZER 10.01.2022 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR 30 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Umut ÇALIM 10.01.2022 2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
HASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 55 hsevencan@albarakaturk.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993776
BIST