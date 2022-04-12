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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

12.04.2022 14:01
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Muhammed Emin ÖZER 26.10.2021 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR 5 YIL
Rıza Tonyukuk TOSUNLU 26.10.2021 2011-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YATIRIM PROJELERİ BİRİM MÜDÜRÜ 20 YIL
MUSTAFA ALKAN 26.10.2021 2007-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YÖNETMEN,2015-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ 5 YIL
Levent SÜMER 26.10.2021 2010-UPYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI-2019-İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
Özgür SARIKAYA 26.10.2021 2010-SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. PROJE YÖNETİCİSİ
Bora SEZER 26.10.2021 2019-Deprem Güçlendirme Derneği Denetleme Kurulu Üyesi 20 YIL
Ali HEPŞEN 26.10.2021 2002-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 20 YIL
Emrah MAZICI 30.03.2022 İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS Kurucu 20 YIL




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019578


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Tam 6.091 6.243 22,20  
Yarım 2.944 3.020 10,74  
Çeyrek 1.477 1.510 5,37  
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