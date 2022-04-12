***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.04.2022 14:01
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Muhammed Emin ÖZER 26.10.2021 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-GENEL MÜDÜR 5 YIL
Rıza Tonyukuk TOSUNLU 26.10.2021 2011-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YATIRIM PROJELERİ BİRİM MÜDÜRÜ 20 YIL
MUSTAFA ALKAN 26.10.2021 2007-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YÖNETMEN,2015-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ 5 YIL
Levent SÜMER 26.10.2021 2010-UPYE YÖNETİM KURULU BAŞKANI-2019-İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ
Özgür SARIKAYA 26.10.2021 2010-SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. PROJE YÖNETİCİSİ
Bora SEZER 26.10.2021 2019-Deprem Güçlendirme Derneği Denetleme Kurulu Üyesi 20 YIL
Ali HEPŞEN 26.10.2021 2002-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ 20 YIL
Emrah MAZICI 30.03.2022 İSTANBUL BUSINESS CONSULTANTS Kurucu 20 YIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019578
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En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:45
|CLEBI
|257,60
|78.900.955
|% 9,99
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|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
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|TSPOR
|6,23
|318.908.172
|% 8,35
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|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
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|ESCOM
|8,35
|41.732.821
|% 7,33
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|OYLUM
|2,33
|2.337.194
|% -47,64
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|ISGYO
|14,85
|14.626.604
|% -10,00
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|IHAAS
|13,65
|25.254.636
|% -9,96
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|ACSEL
|37,28
|62.965.014
|% -9,65
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|GZNMI
|35,72
|18.698.572
|% -9,57
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|THYAO
|36,66
|2.837.513.943
|% 1,38
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|GARAN
|13,63
|1.882.723.412
|% -1,80
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|SISE
|17,22
|1.641.204.305
|% 0,94
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|YKBNK
|5,01
|1.537.919.826
|% -0,20
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|KRDMD
|16,18
|1.366.914.500
|% -0,06
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|ODAS
|2,32
|898.014.748
|% 6,42
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|YKBNK
|5,01
|1.537.919.826
|% -0,20
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|EKGYO
|2,68
|797.622.328
|% -2,90
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|DOHOL
|3,77
|1.092.990.582
|% -4,07
|
|TSKB
|1,68
|377.321.158
|% -3,45
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6834
|14,6875
|% 0,17
|
|Euro
|15,9608
|15,9708
|% 0,03
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|Sterlin
|19,0621
|19,1577
|% 0,08
|
|Frank
|15,6800
|15,7745
|% -0,02
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|Riyal
|3,9041
|3,9237
|% 0,15
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|13:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.955
|1.955
|1,59
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|Altın Gr.
|924
|924
|2,50
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.091
|6.243
|22,20
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|10,74
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|5,37
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|Gümüş.Ons
|24,96
|25,00
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
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|B. Petrol
|103
|103
|4,43
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