***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRYAPYS00338Fonun Süresi SÜRESİZDİRFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi001 01.08.2022Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı001 ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-16:00 TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 1 HAYIR NİTELİKLİ MÜŞTERİLER09:00-12:30 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 1 HAYIR NİTELİKLİ MÜŞTERİLERFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.albarakaportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon'un kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon, portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde yönetilir ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyü %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, gelire endeksli senetler, gelir ortaklığı senetleri ile taahhütlü işlemlerden oluşur. 2Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi 100 01.08.2022/01Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)001 0,004 1,46 0,004 1,46 0,00 YOKTUR 0,00 YOKTUR 0,00Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMERİÇ ILGAZ 01.08.2022 33 YIL İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLARFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhammed Emin ÖZER 26.05.2022 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 25 YIL İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLARUmut ÇALIM 26.05.2022 2015-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLARİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 50 hsevencan@albarakaturk.com.trMeriç ILGAZ MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ 0216 666 00 50 mericilgaz@albarakaturk.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048765BIST