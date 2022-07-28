***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.07.2022 18:30
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYAPYS00338
Fonun Süresi SÜRESİZDİR
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
001 01.08.2022
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
001 ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-16:00 TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 1 HAYIR NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
09:00-12:30 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 1 HAYIR NİTELİKLİ MÜŞTERİLER
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.albarakaportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fonun yatırım amacı kısa vadede düşük riskli getiri elde etmektir. Fon'un kısa vadeli katılım serbest fonu olması nedeniyle, fon, portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde yönetilir ve vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyü %0-100 aralığında yerli kamu ve özel sektör kira sertifikaları, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, gelire endeksli senetler, gelir ortaklığı senetleri ile taahhütlü işlemlerden oluşur. 2
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi 100 01.08.2022/01
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
001 0,004 1,46 0,004 1,46 0,00 YOKTUR 0,00 YOKTUR 0,00
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MERİÇ ILGAZ 01.08.2022 33 YIL İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhammed Emin ÖZER 26.05.2022 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 25 YIL İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR
Umut ÇALIM 26.05.2022 2015-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL İLERİ DÜZEY-TÜREV ARAÇLAR
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
HASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 50 hsevencan@albarakaturk.com.tr
Meriç ILGAZ MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ 0216 666 00 50 mericilgaz@albarakaturk.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048765
BIST