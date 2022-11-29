***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.ISIN Kodu TRYAPYS00403Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 15 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, katılım finans ilkelerine uyulmak şartıyla payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapmak olup, bu kapsamda fon toplam değerinin en az %80'i girişim sermayesi yatırımı niteliğindeki kira sertifikalarından oluşacaktır. Bunun yanında, fon toplam değerinin kalan kısmı ile münhasıran girişim şirketlerine kullandırılan/kullandırılacak faizsiz finansmana dayalı olarak ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ve fon kullanıcısının katılım bankası olduğu, faizsiz finans prensiplerine uygun fon kullandırma araçları vasıtasıyla sadece girişim şirketleri vasfını taşıyan şirketlere kullandırılan finansmanların ve o finansmanların kullandırıldığı özel fon havuzu katılma hesaplarının dayanak varlık olarak kullanıldığı kira sertifikalarına ve girişim şirketlerinin ortaklık paylarına yatırım yapılabilecektir.Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 55 hsevencan@albarakaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082906BIST