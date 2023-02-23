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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

23.02.2023 13:24
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ISIN Kodu TRYAPYS00494
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 7 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, Girişim Kitle Fonlama Platformu A.Ş. (fonangels.com) tarafından yürütülen kitle fonlama kampanyalarına katılan girişimler başta olmak üzere, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.
Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ'de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.


İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0216 666 00 50 0216 666 16 51 info@albarakaportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
HASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 55 hsevencan@albarakaportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116268


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ONCSM 78,10 23.390.693 % 10,00  
SNKRN 33,00 1.383.197 % 10,00  
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Tam 7.569 7.620 -21,00  
Yarım 3.698 3.729 -10,00  
Çeyrek 1.849 1.864 -5,00  
Gümüş.Ons 21,55 21,57 0,07  
Gümüş Gr. 13,06 13,08 0,03  
B. Petrol 81,24 81,24 0,64  
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