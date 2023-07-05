***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.07.2023 10:03
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ
VERGİ NO: 049 082 3530
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165574
BIST
'
12:145.991
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -13,24
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.974
En Yüksek
6.055
12:1426,0978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1365
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
12:1428,4647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1564
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
12:141.617,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.617,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler12:12
|OTKAR
|223,30
|258.591.602
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|16.426.844
|% 10,00
|
|YAPRK
|111,10
|63.607.858
|% 10,00
|
|DERIM
|15,00
|64.479.567
|% 9,97
|
|INTEM
|115,80
|40.063.368
|% 9,97
|
|BRYAT
|1.465,00
|277.444.221
|% -4,56
|
|INGRM
|544,00
|3.706.068
|% -4,16
|
|BRMEN
|2,30
|118.397
|% -2,95
|
|ARASE
|48,28
|35.100.614
|% -2,86
|
|ORMA
|62,40
|106.579
|% -2,50
|
|THYAO
|208,40
|3.688.919.470
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,18
|1.694.363.017
|% 0,37
|
|TCELL
|38,38
|1.481.295.353
|% 2,57
|
|ASTOR
|69,45
|1.356.715.742
|% 1,54
|
|YKBNK
|13,15
|1.178.458.272
|% -1,94
|
|VKGYO
|3,15
|369.868.788
|% 3,62
|
|EKGYO
|7,82
|746.655.505
|% 0,51
|
|YKBNK
|13,15
|1.178.458.272
|% -1,94
|
|SKBNK
|2,84
|233.287.553
|% 0,00
|
|ODAS
|7,95
|645.323.358
|% 4,19
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0813
|26,0867
|% 0,48
|
|Euro
|28,4261
|28,4625
|% 0,54
|
|Sterlin
|33,0608
|33,2266
|% 0,33
|
|Frank
|28,9404
|29,1148
|% 0,27
|
|Riyal
|6,9331
|6,9679
|% 0,32
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,38
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.617
|6,21
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.934
|14,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.204
|5.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,16
|19,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|-0,58
|