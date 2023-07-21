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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.07.2023 11:07
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun İhraç Edilme Tarihi 13.04.2023

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Muhammed Emin ÖZER 13.04.2023 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 6 YIL
MUSTAFA ALKAN 13.04.2023 2007-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YÖNETMEN,2015-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ 6 YIL
Rıza Tonyukuk TOSUNLU 13.04.2023 2011-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YATIRIM PROJELERİ BİRİM MÜDÜRÜ 23 YIL
Turgut SİMİTÇİOĞLU 13.04.2023 2009-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 23 YIL
Hasan SEVENCAN 13.04.2023 2011 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ- VERGİ UZMANI - 2015 ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 6 YIL

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhammed Emin ÖZER 13.04.2023 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 30 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Umut ÇALIM 13.04.2023 2015-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORFÖY YÖNETİCİSİ, 2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Diğer Hususlar
Açıklama ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ
VERGİ NO: 049 095 7743






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174100


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Sterlin 34,5254 34,6985 % 0,57  
Frank 30,9625 31,1491 % 0,68  
Riyal 7,1606 7,1965 % 0,69  
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Altın Ons 1.963 1.963 -6,50  
Altın Gr. 1.700 1.701 6,02  
Cumhuriyet 11.390 11.562 -104,00  
Tam 11.123 11.244 -65,00  
Yarım 5.562 5.648 -32,00  
Çeyrek 2.781 2.824 -16,00  
Gümüş.Ons 24,71 24,75 -0,02  
Gümüş Gr. 21,42 21,45 0,14  
B. Petrol 80,67 80,67 1,05  
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