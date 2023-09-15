***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhammed Emin ÖZER 16.02.2017 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 4 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıMustafa KEÇELİ 21.01.2019 2009-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KURUMSAL FİNANSMAN YÖNETİCİSİ-2019-ALBARAKA PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GİRİŞİM SERMAYELERİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıElif ATASEVER 12.01.2021 Kamrusepa Samyoung A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiTuncay KILIÇASLAN 12.01.2021 Shield İnşaat Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiErhan GÖRGEL 12.01.2021 Kamrusepa Samyoung A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiBektaş ŞAKOĞLU 12.01.2021 2016-2018-Varlık Danışmanlık A.Ş. Yatırırm Danışmanı 2018-Kamrusepa Samyoung A.Ş. Finans Direktörü ve Koordinasyon SorumlusuRıza Tonyukuk TOSUNLU 06.09.2023 2011-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YATIRIM PROJELERİ BİRİM MÜDÜRÜ 7 YILhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195419BIST