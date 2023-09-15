***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
15.09.2023 18:07
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Muhammed Emin ÖZER 16.02.2017 2011-SPK-2.BAŞKANLIK ,2016-BİZİM MENKUL DEĞERLER -GENEL KOORDİNATÖR,2017-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GENEL MÜDÜR 4 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Mustafa KEÇELİ 21.01.2019 2009-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KURUMSAL FİNANSMAN YÖNETİCİSİ-2019-ALBARAKA PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GİRİŞİM SERMAYELERİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Elif ATASEVER 12.01.2021 Kamrusepa Samyoung A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay KILIÇASLAN 12.01.2021 Shield İnşaat Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Erhan GÖRGEL 12.01.2021 Kamrusepa Samyoung A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Bektaş ŞAKOĞLU 12.01.2021 2016-2018-Varlık Danışmanlık A.Ş. Yatırırm Danışmanı 2018-Kamrusepa Samyoung A.Ş. Finans Direktörü ve Koordinasyon Sorumlusu
Rıza Tonyukuk TOSUNLU 06.09.2023 2011-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.-YATIRIM PROJELERİ BİRİM MÜDÜRÜ 7 YIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195419
BIST