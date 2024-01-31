***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun İhraç Edilme Tarihi 12.10.2022Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları ADEN GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. ve FORM GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244849BIST