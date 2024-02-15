***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.ISIN Kodu TRYAPYS00585Değerleme Kuruluşları BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 12 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere yatırım yapmak ve ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarRıza Tonyukuk TOSUNLU 09.01.2024 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 2011- Devam Yatırım Projeleri Birim Müdürü 5 YILMuhammed Emin ÖZER 09.01.2024 2005-2013 SPK Kurul Üyesi 2011-2013 SPK İkinci Başkanı 2013-2016 SPK Başkanlık Müşaviri 2016-2017 Genel Koordinatör Bizim Menkul Değerler A.Ş. 2017- Devam Genel Müdür Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. 6 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıMustafa KEÇELİ 09.01.2024 2009-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KURUMSAL FİNANSMAN YÖNETİCİSİ-2019-ALBARAKA PORFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GİRİŞİM SERMAYELERİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ 10 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıNecati DEMİRÖZ 09.01.2024 YATIRIM KOMİTESİ ÜYESİMervenur DEMİRÖZ 09.01.2024 YATIRIM KOMİTESİ ÜYESİMeryem Deniz KABAKTEPE 09.01.2024 YATIRIM KOMİTESİ ÜYESİFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMuhammed Emin ÖZER 09.01.2024 2005-2013 SPK Kurul Üyesi 2011-2013 SPK İkinci Başkanı 2013-2016 SPK Başkanlık Müşaviri 2016-2017 Genel Koordinatör Bizim Menkul Değerler A.Ş. 2017- Devam Genel Müdür Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. 32 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar LisansıUmut ÇALIM 09.01.2024 2015-BİZİM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORFÖY YÖNETİCİSİ, 2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 12 YIL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaINKILAP MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO:6/10 ÜMRANİYE/İSTANBUL 0216 666 0050 0216 666 0051 info@albarakaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaHASAN SEVENCAN MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ 0216 666 00 55 hsevencan@albarakaportfoy.com.trDiğer HususlarAçıklama Alemdağ Vd. / 049 101 0237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249746BIST