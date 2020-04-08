***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 12:25
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,42405
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,42405
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
188191,98
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 85,83
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 85,83
- Kurucu (%)
% 100
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 5,41
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,62
d) Diğer Giderler (%)
% 3,14
Açıklamalar
2020/1.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE GİDERLERİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836389
BIST
13:4292.753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 371,42
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
13:426,7763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0218
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
13:427,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
13:42359,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,77
|Açılış
|: 359,36
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.061.841
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.273.759
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|40.971.972
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|46.416.266
|% 9,94
|
|IDEAS
|2,66
|489.646
|% 9,92
|
|TDGYO
|2,82
|2.258.572
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|69.018
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|64.469
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|86.953
|% -8,16
|
|MEMSA
|0,27
|161.596
|% -6,90
|
|PGSUS
|41,68
|517.324.447
|% 3,48
|
|ASELS
|24,68
|464.596.269
|% 1,15
|
|THYAO
|9,57
|428.988.997
|% 0,42
|
|SASA
|9,07
|312.030.177
|% 1,45
|
|GARAN
|7,82
|307.383.230
|% 0,13
|
|GSRAY
|2,36
|215.043.783
|% 0,85
|
|IHLGM
|1,03
|75.565.798
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,46
|219.613.549
|% 2,67
|
|TEKTU
|1,06
|56.363.924
|% 4,95
|
|IHLAS
|0,56
|29.291.122
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3280
|8,3698
|% 0,09
|
|Frank
|6,9464
|6,9883
|% -0,02
|
|Riyal
|1,7965
|1,8055
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|1,67
|
|Altın Gr.
|359
|359
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|32,03
|32,03
|0,16
|