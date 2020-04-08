***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 12:26
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,848869
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,848869
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
4022,68
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 27,88
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 42,88
- Kurucu (%)
% 65,03
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,97
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,12
c) Saklama Ücreti (%)
% 25,1
d) Diğer Giderler (%)
% 31,9
Açıklamalar
2020/1.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE GİDERLERİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836392
BIST
13:0792.646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 264,48
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
13:076,7845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0300
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
13:077,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
13:07360,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,57
|Açılış
|: 360,16
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.043.914
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.273.759
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|20.279.578
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.944.129
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,40
|46.151.872
|% 9,94
|
|TDGYO
|2,82
|2.040.885
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|69.018
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|64.469
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|86.953
|% -8,16
|
|MEMSA
|0,27
|41.454
|% -6,90
|
|PGSUS
|42,02
|479.917.739
|% 4,32
|
|ASELS
|24,62
|426.982.937
|% 0,90
|
|THYAO
|9,55
|411.241.047
|% 0,21
|
|GARAN
|7,81
|287.361.458
|% 0,00
|
|SASA
|8,86
|272.628.474
|% -0,89
|
|GSRAY
|2,35
|199.499.046
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,03
|65.892.640
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,45
|209.007.833
|% 2,37
|
|IHLAS
|0,56
|26.669.772
|% 1,82
|
|TRGYO
|2,33
|103.041.239
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3377
|8,3795
|% 0,21
|
|Frank
|6,9580
|6,9999
|% 0,15
|
|Riyal
|1,7995
|1,8085
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|3,57
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|31,93
|31,93
|0,06
|