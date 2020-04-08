***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2020 12:26
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,913
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,632781
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,632781
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
9410,29
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,69
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 71,91
- Kurucu (%)
% 64,93
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35,07
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,9
c) Saklama Ücreti (%)
% 2,89
d) Diğer Giderler (%)
% 23,3
Açıklamalar
2020/1.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE GİDERLERİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836393
BIST
13:0492.645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 263,54
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
13:046,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
13:047,3906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
13:04360,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,78
|Açılış
|: 360,37
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.043.914
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.273.759
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|20.032.258
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|40.944.129
|% 9,98
|
|KLNMA
|33,32
|45.257.007
|% 9,68
|
|TDGYO
|2,82
|2.038.948
|% -9,90
|
|ORMA
|3,14
|2.735
|% -9,77
|
|UZERB
|2,42
|69.018
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|64.469
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,45
|86.953
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,04
|478.229.076
|% 4,37
|
|ASELS
|24,62
|426.068.110
|% 0,90
|
|THYAO
|9,55
|410.489.912
|% 0,21
|
|GARAN
|7,82
|286.729.308
|% 0,13
|
|SASA
|8,88
|271.865.827
|% -0,67
|
|GSRAY
|2,35
|198.555.354
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,03
|65.674.357
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,44
|208.752.761
|% 2,08
|
|IHLAS
|0,55
|26.473.935
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,32
|102.631.547
|% 2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3384
|8,3803
|% 0,22
|
|Frank
|6,9561
|6,9980
|% 0,12
|
|Riyal
|1,7993
|1,8083
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|4,28
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,81
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,08
|15,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,02
|
|B. Petrol
|31,94
|31,94
|0,07
|