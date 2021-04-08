***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 17:53
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,760899
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,760899
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
11230,25
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 30,77
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 47,3
- Kurucu (%)
% 65,05
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,95
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,52
c) Saklama Ücreti (%)
% 30,73
d) Diğer Giderler (%)
% 21,45
Açıklamalar
2021/1.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE GİDERLERİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925571
BIST
17:441.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:448,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0081
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:449,7163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0257
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:44460,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,65
|Açılış
|: 460,96
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:44
|SAMAT
|6,82
|42.183.596
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.131.127
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|245.245
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.669.886
|% 9,97
|
|GLRYH
|3,64
|12.221.659
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|41.026.637
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.474.249
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|786.948.633
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|663.029.056
|% -0,73
|
|SISE
|7,45
|582.083.290
|% 0,81
|
|THYAO
|12,55
|574.342.434
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,32
|571.156.511
|% 2,15
|
|DOHOL
|3,32
|571.156.511
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|299.722.832
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|241.023.465
|% -0,45
|
|GARAN
|6,79
|663.029.056
|% -0,73
|
|TSKB
|1,41
|136.197.978
|% 0,00
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1472
|8,1543
|% 0,10
|
|Euro
|9,7079
|9,7163
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,1809
|11,2370
|% 0,17
|
|Frank
|8,7774
|8,8303
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1675
|2,1784
|% 0,06
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|20,88
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,07
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,47
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de