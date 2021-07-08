***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 10:37
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,56
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,28
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,789072
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,789072
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
3934532,24
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 91,71
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 91,73
- Kurucu (%)
% 99,9714
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,0286
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,89
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,65
d) Diğer Giderler (%)
% 1,73
Açıklamalar
PVK-2021/2.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE GİDERLERİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948324
BIST
11:421.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:428,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:4210,3127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0622
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:42507,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,68
|Açılış
|: 507,44
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:40
|TUREX
|11,57
|10.149.563
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|LOGO
|39,44
|97.035.115
|% 7,12
|
|BIOEN
|28,28
|148.412.626
|% 6,00
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.123.107
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|24.664.879
|% -9,95
|
|KATMR
|3,20
|42.266.686
|% -7,25
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|SANEL
|4,79
|1.936.159
|% -5,15
|
|GARAN
|8,66
|269.544.919
|% -0,80
|
|THYAO
|13,80
|201.461.085
|% -0,36
|
|PETKM
|5,37
|180.127.112
|% 0,19
|
|BIOEN
|28,28
|148.412.626
|% 6,00
|
|KRDMD
|7,08
|123.659.452
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,91
|90.485.882
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|52.013.052
|% 0,00
|
|PETKM
|5,37
|180.127.112
|% 0,19
|
|ODAS
|1,95
|63.965.802
|% -3,47
|
|GARAN
|8,66
|269.544.919
|% -0,80
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7071
|8,7099
|% 0,28
|
|Euro
|10,3006
|10,3073
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,9638
|12,0238
|% 0,10
|
|Frank
|9,4396
|9,4965
|% 1,02
|
|Riyal
|2,3149
|2,3265
|% 0,26
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|8,94
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,02
|
|B. Petrol
|72,30
|72,30
|-1,13
|