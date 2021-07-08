***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 10:38
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,831
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,185037
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,185037
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
35780,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 39,72
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 61,09
- Kurucu (%)
% 65,03
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,97
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,36
c) Saklama Ücreti (%)
% 24,06
d) Diğer Giderler (%)
% 14,49
Açıklamalar
RBK-2021/2.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE GİDERLERİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948332
BIST
11:421.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,49
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:428,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:4210,3127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0622
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:42507,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,75
|Açılış
|: 507,44
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:40
|TUREX
|11,57
|10.138.097
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|LOGO
|39,52
|96.355.351
|% 7,33
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|BIOEN
|28,16
|147.388.644
|% 5,55
|
|SNGYO
|4,23
|14.114.554
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|24.631.445
|% -9,95
|
|KATMR
|3,22
|41.553.686
|% -6,67
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|EMKEL
|2,26
|4.464.960
|% -4,64
|
|GARAN
|8,66
|268.997.131
|% -0,80
|
|THYAO
|13,80
|200.930.947
|% -0,36
|
|PETKM
|5,38
|179.915.387
|% 0,37
|
|BIOEN
|28,16
|147.388.644
|% 5,55
|
|KRDMD
|7,08
|123.207.636
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,90
|90.313.964
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|52.013.026
|% -0,78
|
|PETKM
|5,38
|179.915.387
|% 0,37
|
|ODAS
|1,95
|63.911.041
|% -3,47
|
|GARAN
|8,66
|268.997.131
|% -0,80
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7071
|8,7099
|% 0,28
|
|Euro
|10,3006
|10,3073
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,9626
|12,0226
|% 0,09
|
|Frank
|9,4421
|9,4990
|% 1,05
|
|Riyal
|2,3150
|2,3266
|% 0,26
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,68
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,68
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,13
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,31
|72,31
|-1,12
|