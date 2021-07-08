***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.07.2021 10:39
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,97528
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,97528
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
727598,99
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 60,31
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 92,79
- Kurucu (%)
% 64,99
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35,01
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,46
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,38
d) Diğer Giderler (%)
% 2,37
Açıklamalar
RBH-2021/2.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE GİDERLERİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948333
BIST
11:461.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:468,7100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:4610,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0647
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3357
En Düşük
10,2314
11:46507,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,68
|Açılış
|: 506,91
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler11:46
|TUREX
|11,57
|10.163.389
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|BIOEN
|28,40
|151.935.851
|% 6,45
|
|LOGO
|39,04
|101.510.035
|% 6,03
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|14.143.183
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|24.727.877
|% -9,95
|
|KATMR
|3,19
|45.855.872
|% -7,54
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|SANEL
|4,79
|1.936.159
|% -5,15
|
|GARAN
|8,65
|270.602.943
|% -0,92
|
|THYAO
|13,80
|202.333.741
|% -0,36
|
|PETKM
|5,38
|180.962.618
|% 0,37
|
|BIOEN
|28,40
|151.935.851
|% 6,45
|
|KRDMD
|7,08
|124.008.177
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,91
|90.690.622
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|52.046.877
|% 0,00
|
|PETKM
|5,38
|180.962.618
|% 0,37
|
|ODAS
|1,95
|64.309.952
|% -3,47
|
|GARAN
|8,65
|270.602.943
|% -0,92
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7067
|8,7100
|% 0,28
|
|Euro
|10,3048
|10,3152
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,9591
|12,0191
|% 0,06
|
|Frank
|9,4493
|9,5063
|% 1,13
|
|Riyal
|2,3142
|2,3258
|% 0,23
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|8,94
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,02
|
|B. Petrol
|72,30
|72,30
|-1,13
|