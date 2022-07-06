***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
06.07.2022 18:08
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,825
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,998017
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,998017
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
395623,93
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 59,05
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 90,68
- Kurucu (%)
% 65,12
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,88
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 1,37
c) Saklama Ücreti (%)
% 3,41
d) Diğer Giderler (%)
% 4,54
Açıklamalar
RBH-2022/2.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE GİDERLERİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042360
BIST
17:532.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 30,47
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
17:5317,2097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2362
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:5317,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0759
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:53965,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,11
|Açılış
|: 965,94
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:53
|BRSAN
|38,08
|82.822.231
|% 9,99
|
|KFEIN
|23,34
|56.601.461
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.644.154
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|14.042.025
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.573.466
|% 9,98
|
|ULUSE
|186,30
|10.264.666
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,14
|29.222.153
|% -8,70
|
|KRGYO
|7,31
|59.706.993
|% -5,68
|
|GESAN
|46,28
|283.539.069
|% -4,58
|
|AKGRT
|2,62
|40.666.730
|% -4,38
|
|THYAO
|48,30
|5.493.192.591
|% 2,77
|
|EREGL
|26,58
|1.936.856.093
|% 1,92
|
|SISE
|21,22
|1.832.894.222
|% 1,05
|
|TUPRS
|245,20
|1.181.832.594
|% -3,92
|
|HEKTS
|30,50
|1.087.142.035
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,77
|830.805.787
|% -0,72
|
|TSKB
|2,02
|299.281.220
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,20
|609.008.532
|% 0,72
|
|THYAO
|48,30
|5.493.192.591
|% 2,77
|
|ODAS
|2,79
|266.568.916
|% 0,36
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2006
|17,2097
|% 1,39
|
|Euro
|17,5261
|17,5434
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,3913
|20,4935
|% 0,81
|
|Frank
|17,6294
|17,7356
|% 1,04
|
|Riyal
|4,5616
|4,5845
|% 1,23
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-22,64
|
|Altın Gr.
|967
|968
|4,78
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.506
|6.613
|11,00
|
|Yarım
|3.185
|3.233
|5,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.616
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,06
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,61
|0,11
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,39
|