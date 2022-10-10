***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 17:14
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 2,19
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,64
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,105479
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,105479
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
104350,4
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 48,18
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 74,09
- Kurucu (%)
% 65,04
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 34,96
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 0,65
c) Saklama Ücreti (%)
% 9,37
d) Diğer Giderler (%)
% 15,9
Açıklamalar
RBA-2022/3.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE GİDERLERİN DAĞILIMI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070139
BIST
17:193.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 11,61
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
17:1918,5801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0359
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
17:1918,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
17:191.001,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -13,08
|Açılış
|: 1.001,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
998,95
BIST En Aktif Hisseler17:19
|KONTR
|82,50
|1.194.072.763
|% 10,00
|
|MRSHL
|255,20
|33.424.964
|% 10,00
|
|SANEL
|10,02
|4.102.067
|% 9,99
|
|CRFSA
|44,32
|87.579.139
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|KIMMR
|7,20
|385.092
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.096.851
|% -9,90
|
|MARTI
|4,55
|139.756.260
|% -9,00
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|ZOREN
|4,24
|122.509.527
|% -5,78
|
|THYAO
|86,00
|5.341.418.045
|% 2,14
|
|ASELS
|32,28
|2.827.184.096
|% 2,54
|
|EKGYO
|4,31
|2.250.235.997
|% 0,23
|
|SASA
|85,70
|2.197.779.361
|% -1,55
|
|SISE
|30,00
|2.108.939.219
|% 0,81
|
|EKGYO
|4,31
|2.250.235.997
|% 0,23
|
|SKBNK
|1,71
|320.367.626
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,08
|1.235.783.548
|% -0,74
|
|DOHOL
|5,33
|678.211.128
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,76
|448.895.795
|% 7,74
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5759
|18,5801
|% -0,19
|
|Euro
|18,0991
|18,1146
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,4657
|20,5683
|% -0,55
|
|Frank
|18,5094
|18,6209
|% -0,71
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% -0,20
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-20,77
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-12,88
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.740
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.284
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,69
|19,73
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,26
|
|B. Petrol
|98,01
|98,01
|0,09
|
Seans Raporu
17:19
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17:35POLHO
Yüzde 5.52 oranında artışla 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 740, 397 adet işlem
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17:34XU100
Endeks 3, 581 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 49, 387.00 milyon TL de
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17:33GOODY
Yüzde 6.88 oranında artışla 13.51 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 066, 914 adet işlem
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17:32DOGUB
Yüzde 4.12 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 153, 723 adet işlem
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17:31GOODY
Yüzde 6.72 oranında artışla 13.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 065, 443 adet işlem