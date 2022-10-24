***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2019Bildirim İçeriğiEski UnvanAlbaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım FonuYeni UnvanAlbaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi11/10/2022AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 06 / 10 / 2022 tarihli onayı ile Fon'un unvanıESKI UNVAN : "ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU"YENI UNVAN : "ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU" OLARAK DEGISMISTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073571BIST