***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
24.10.2022 14:46
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2019
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu
Yeni Unvan
Albaraka Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
11/10/2022
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06 / 10 / 2022 tarihli onayı ile Fon'un unvanı
ESKI UNVAN : "ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU"
YENI UNVAN : "ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU" OLARAK DEGISMISTIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073571
BIST
17:423.986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 51,18
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
17:4218,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0197
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
17:4218,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0646
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
17:42985,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,70
|Açılış
|: 985,78
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler17:42
|KIMMR
|8,80
|7.443.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|370.470.942
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|95.522.581
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.561.509
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|901.206.312
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|251.209.018
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.403.997.818
|% -9,97
|
|YEOTK
|53,20
|418.265.046
|% -7,64
|
|THYAO
|99,25
|7.181.130.332
|% 1,33
|
|EREGL
|30,46
|3.587.634.220
|% 3,11
|
|SISE
|32,52
|2.905.265.493
|% 1,63
|
|KRDMD
|12,56
|2.648.921.810
|% 1,95
|
|SASA
|100,00
|2.622.031.831
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,66
|1.899.205.038
|% 0,43
|
|YKBNK
|9,42
|2.167.098.747
|% -0,63
|
|KRDMD
|12,56
|2.648.921.810
|% 1,95
|
|TSKB
|2,91
|566.497.222
|% 0,34
|
|SKBNK
|1,99
|387.477.554
|% 1,53
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5962
|18,6010
|% 0,11
|
|Euro
|18,3842
|18,3951
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,9661
|21,0712
|% 0,12
|
|Frank
|18,5419
|18,6536
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,12
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|-10,24
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.658
|6.763
|54,00
|
|Yarım
|3.244
|3.302
|22,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,15
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,01
|92,01
|0,67
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, FENER, CELHA, SUMAS, ORMA, ISGYO, KIMMR, BEYAZ, SODSN, BMSTL