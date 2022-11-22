***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
22.11.2022 13:13
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON
Yeni Unvan
ALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
22/11/2022
Açıklamalar
PVK-UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081576
BIST
13:334.696
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 125,97
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.699
En Düşük
4.567
13:3318,6285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
13:3319,1534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0790
|Açılış
|: 19,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1759
En Düşük
19,0421
13:331.046,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.046,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.047,18
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler13:31
|PRDGS
|13,86
|114.857.124
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.271.522
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|484.894
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|16.677.908
|% 9,99
|
|KONTR
|211,30
|1.079.605.333
|% 9,99
|
|SILVR
|17,34
|11.851.335
|% -9,97
|
|BRLSM
|27,60
|532.168.944
|% -4,96
|
|SUMAS
|105,10
|634.804
|% -4,45
|
|COSMO
|91,50
|1.703.639
|% -3,79
|
|ETYAT
|7,24
|7.678.944
|% -3,47
|
|THYAO
|107,90
|4.392.184.043
|% 0,94
|
|SASA
|148,40
|3.880.136.969
|% 9,20
|
|EREGL
|39,54
|3.825.414.722
|% 4,88
|
|HEKTS
|40,18
|3.432.746.217
|% 7,43
|
|PETKM
|15,97
|2.659.639.639
|% 4,45
|
|EKGYO
|5,94
|2.081.408.002
|% 2,77
|
|YKBNK
|11,42
|1.955.563.713
|% 0,09
|
|PETKM
|15,97
|2.659.639.639
|% 4,45
|
|KRDMD
|13,53
|2.233.671.268
|% 2,89
|
|ISCTR
|9,83
|1.380.192.091
|% 0,82
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6250
|18,6268
|% 0,03
|
|Euro
|19,1436
|19,1589
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,0187
|22,1291
|% 0,35
|
|Frank
|19,4406
|19,5577
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9409
|4,9657
|% 0,04
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|8,60
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.046
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.103
|6,00
|
|Tam
|7.010
|7.078
|6,00
|
|Yarım
|3.405
|3.460
|3,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,20
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,67
|12,68
|0,20
|
|B. Petrol
|87,50
|87,50
|0,05
|