***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Karma Girişim Sermayesi FonuYeni UnvanAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. V Mall İstanbul Girişim Sermayesi FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi14/02/2023AçıklamalarKurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Karma Girişim Sermayesi Fonu'nun unvanı SPK'nın 06.01.2023 tarih ve E-12233903-320.04-31382 sayılı izin yazısıyla Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. V Mall İstanbul Girişim Sermayesi Fonu olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115557BIST