***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Sigorta Şirketleri Girişim Sermayesi FonuYeni UnvanAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Teknoloji Girişim Sermayesi FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi14/02/2023AçıklamalarKurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Sigorta Şirketleri Girişim Sermayesi Fonu'nun unvanı SPK'nın 06.01.2023 tarih ve E-12233903-320.04-31382 sayılı izin yazısıyla Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115558BIST