***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
04.05.2023 19:08
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. One Tower Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/04/2023
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. One Tower Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun unvanı SPK'nın 13.03.2023 tarih ve E-12233903-315.04-34509 sayılı izin yazısıyla Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu olmuştur.
Yatırımcıların bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146993
BIST
18:054.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,62
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.448
18:0519,4882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0199
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
18:0521,5157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0171
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4098
18:051.286,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.286,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|42,24
|13.253.347
|% 10,00
|
|POLTK
|2.330,90
|50.590.034
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|269.500
|% 10,00
|
|SELVA
|8,59
|36.684.391
|% 9,99
|
|ASTOR
|45,20
|1.566.539.027
|% 9,98
|
|PAMEL
|162,00
|47.227.685
|% -10,00
|
|SAMAT
|21,10
|53.497.870
|% -9,98
|
|KUYAS
|27,44
|113.764.354
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,10
|14.890.998
|% -7,91
|
|ULAS
|14,98
|7.945.843
|% -6,84
|
|THYAO
|127,70
|4.269.640.637
|% -1,16
|
|EUPWR
|77,75
|3.927.230.138
|% -0,89
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|TUPRS
|66,75
|2.193.850.186
|% -3,26
|
|KOZAL
|16,70
|3.476.210.239
|% 2,08
|
|EKGYO
|5,48
|867.490.129
|% -0,90
|
|ISCTR
|10,65
|1.248.179.149
|% 0,47
|
|YKBNK
|9,34
|860.070.896
|% -0,64
|
|EREGL
|30,92
|2.331.342.784
|% -1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4793
|19,4838
|% 0,08
|
|Euro
|21,4651
|21,4969
|% -0,17
|
|Sterlin
|24,4512
|24,5738
|% 0,32
|
|Frank
|21,9263
|22,0584
|% 0,09
|
|Riyal
|5,1803
|5,2063
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.054
|2.054
|14,78
|
|Altın Gr.
|1.285
|1.285
|9,63
|
|Cumhuriyet
|9.192
|9.331
|104,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.519
|4.631
|16,00
|
|Çeyrek
|2.259
|2.309
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|0,22
|
|B. Petrol
|72,54
|72,54
|0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SAMAT
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 321 adet işlem
-
17:58EGSER
Yüzde -78.78 oranında düşüşle 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 812, 019 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 549, 644 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 37, 354.00 milyon TL de
-
17:56EGSER
Yüzde -78.83 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 776, 916 adet işlem