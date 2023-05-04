***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Batışehir Gayrimenkul Yatırım FonuYeni UnvanAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Karma Gayrimenkul Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi26/04/2023AçıklamalarKurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Batışehir Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun unvanı SPK'nın 13.03.2023 tarih ve E-12233903-315.04-34509 sayılı izin yazısıyla Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu olmuştur.Yatırımcıların bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146994BIST