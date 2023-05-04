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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

04.05.2023 19:14
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Arsa Kapısı Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Çeşme Gayrimenkul Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/04/2023
Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Arsa Kapısı Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun unvanı SPK'nın 13 .03.2023 tarih ve E-12233903-315.04-34509 sayılı izin yazısıyla Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Çeşme Gayrimenkul Yatırım 
Fonu olmuştur.
Yatırımcıların bilgilerine arz olunur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146997


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