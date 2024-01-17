***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
17.01.2024 09:54
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dr. Hayat Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yıldız Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
09/01/2024
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dr. Hayat Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun unvanı SPK'nın 28.12.2023 tarih ve E-12233903-320.04-47429 sayılı izin yazısıyla Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yıldız Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olmuştur.
Yatırımcıların bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240986
BIST
'
11:508.022
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,26
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.046
11:5030,1298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0273
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
11:5032,7652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0052
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
11:501.958,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,74
|Açılış
|: 1.958,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler11:48
|KFEIN
|74,25
|51.267.992
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|498.834.276
|% 9,99
|
|ULAS
|18,83
|8.874.988
|% 9,99
|
|MAKTK
|6,06
|57.449.138
|% 9,98
|
|YAYLA
|8,67
|45.111.474
|% 9,75
|
|MTRKS
|44,02
|12.821.256
|% -33,30
|
|SNPAM
|100,10
|1.140.039
|% -9,00
|
|SEKUR
|27,40
|6.261.033
|% -7,12
|
|QNBFB
|250,00
|960.750
|% -7,06
|
|ATSYH
|44,22
|101.706
|% -5,91
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|THYAO
|249,90
|1.646.317.267
|% 0,04
|
|AKBNK
|42,04
|1.443.434.731
|% 0,57
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|MEGMT
|38,92
|965.965.831
|% 7,51
|
|ISCTR
|25,96
|2.736.797.926
|% 3,02
|
|EKGYO
|8,45
|531.974.433
|% 0,72
|
|SKBNK
|5,36
|282.400.606
|% 3,08
|
|YKBNK
|22,36
|1.161.174.003
|% 0,45
|
|KOZAL
|20,58
|876.255.118
|% 1,18
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1229
|30,1308
|% 0,09
|
|Euro
|32,7623
|32,7732
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,0161
|38,2068
|% 0,28
|
|Frank
|34,7870
|34,9966
|% -0,06
|
|Riyal
|8,0084
|8,0486
|% 0,08
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,73
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|892,19
|894,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|926,67
|929,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,65
|2.022,95
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:48
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12:03XU100
Endeks 8, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 25, 410.00 milyon TL de
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12:00ANELE
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 308, 476 adet işlem
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11:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, BIMAS, KRDMD
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11:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, SAHOL, KOZAL
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11:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 22 kaybederek (% -0.12 ) 7, 106