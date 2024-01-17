***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dr. Hayat Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yıldız Ventures Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi09/01/2024AçıklamalarKurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dr. Hayat Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun unvanı SPK'nın 28.12.2023 tarih ve E-12233903-320.04-47429 sayılı izin yazısıyla Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yıldız Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu olmuştur.Yatırımcıların bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240986BIST