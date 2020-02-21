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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

21.02.2020 17:39
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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

                                             FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
Karar No          : 2020/ 8
Karar Tarihi     : 21.02.2020
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, (II.14.2) SAYILI "YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ"NİN, 7. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri, Fon İçtüzüğü hükümleri ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine uygunluk çerçevesinde
RBH – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONU
RBK – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM FONU
RBA – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN FONU
RBT – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
RBV – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
AG7 – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
ALBTS – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BATIŞEHİR GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
ALONE – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE TOWER GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
ALDUK – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÜKKÂN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
PFG -  ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
FTC -  ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, yürürlükte bulunan ilke ve standartlara göre 01.01.2019-31.12.2019 dönemi bağımsız denetimden geçmiş,
•           Finansal tablolar ve portföy raporları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların tarafımızdan incelendiği,
•           Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyla, yanıltıcı olmask alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, (II-14.2) Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, iç tüzük/ihraç belgesine ve mevzuata uygun hazırlandığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820909


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Gümüş.Ons 18,50 18,54 0,14  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 0,03  
B. Petrol 58,15 58,15 -1,16  
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