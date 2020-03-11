***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 27.02.2020 tarih ve 12/284 sayılı toplantısında alınan karar ve 03.03.2020 Tarih 12233903-305.01.01-E.2554 sayılı yazısı ile Albaraka Portföy Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı olarak ihraç edilecek olan, Albaraka Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827130BIST