***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.06.2020 18:14
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (geçmiş yıl kârlarından) karşılanmak üzere 13.000.000 TL arttırılarak 29.000.000 TL'ye çıkarılması için SPK ya başvurulmuştur. SPK'nın 28.05.2020 Tarih ve 12233903-350.05.01-E.5418 sayılı yazısıyla sermaye artırım işlemi olumlu karşılanmıştır.
İç kaynaklardan (geçmiş yıl kârları) artırılacak 13.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların nominal değeri 1,00 TL olup, şirket payları nama yazılıdır. Herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849956
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -384,75
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
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6,7952
En Düşük
6,7485
18:007,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
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|Açılış
|: 7,6800
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|Önceki Kapanış
|: 7,6750
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7,6907
En Düşük
7,6183
18:00370,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,33
|Açılış
|: 370,12
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5870
|8,6301
|% 0,50
|
|Frank
|7,0626
|7,1051
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8037
|1,8128
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|12,84
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.431
|-16,20
|
|Tam
|2.468
|2.498
|-20,50
|
|Yarım
|1.204
|1.219
|-10,00
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,67
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,05
|
|B. Petrol
|40,94
|40,94
|-1,36
|