***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKarar No : 2021/ 12Karar Tarihi : 26.02.2021SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, (II.14.2) SAYILI "YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ"NİN, 7. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANANYATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK BEYANI6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri, Fon İçtüzüğü hükümleri ve Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine uygunluk çerçevesindeRBH – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ FONURBK – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM FONURBA – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTIN FONURBT – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONURBV – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONUPVK- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KISA VADELİ KATILIM SERBEST FONAG7 – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. METROPOL GAYRİMENKUL YATIRIM FONUALBTS – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BATIŞEHİR GAYRİMENKUL YATIRIM FONUALONE – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONE TOWER GAYRİMENKUL YATIRIM FONUALDUK – ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÜKKÂN GAYRİMENKUL YATIRIM FONUAPYVC- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. START-UP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUPFG - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFTC - ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUPBV- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİLİŞİM VADİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUPEG- ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVASYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUSermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde, yürürlükte bulunan ilke ve standartlara göre 01.01.2020-31.12.2020 dönemi bağımsız denetimden geçmiş,• Finansal tablolar ve portföy raporları ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların tarafımızdan incelendiği,• Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve portföy raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle, yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,• Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, (II-14.2) Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların fonların aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçek durumu dürüst bir biçimde yansıttığı ve portföy raporlarının fon içtüzüğüne, iç tüzük/ihraç belgesine ve mevzuata uygun hazırlandığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913511BIST