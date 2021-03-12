***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.03.2021 16:32
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 11.03.2021 tarih ve 13/409 sayılı toplantısında alınan karar ve 12.03.2021 Tarih E-12233903-305.01.01-3349 sayılı yazısı ile
Albaraka Portföy Katılım Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek olan, Albaraka Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917947
BIST
17:541.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
17:547,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1153
|Açılış
|: 7,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
17:549,0579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0814
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
17:54416,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,70
|Açılış
|: 416,12
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler17:54
|TRILC
|17,71
|10.178.362
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.170.169
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.714.829
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.562
|% 9,95
|
|BURCE
|26,66
|47.333.798
|% -7,88
|
|ALBRK
|1,97
|161.070.298
|% -7,08
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|GLRYH
|10,58
|15.891.745
|% -6,78
|
|ULUSE
|59,00
|3.145.521
|% -6,35
|
|GARAN
|8,95
|1.739.064.508
|% -0,11
|
|SASA
|44,94
|1.138.657.028
|% 0,09
|
|KRDMD
|7,63
|841.015.853
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,30
|825.982.328
|% -0,86
|
|TCELL
|16,60
|606.071.372
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,30
|825.982.328
|% -0,86
|
|GARAN
|8,95
|1.739.064.508
|% -0,11
|
|YKBNK
|2,73
|461.396.034
|% 0,37
|
|IHLAS
|0,93
|110.970.003
|% 3,33
|
|IHLGM
|1,19
|134.374.080
|% 0,85
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5807
|7,5912
|% 1,54
|
|Euro
|9,0490
|9,0579
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,4953
|10,5479
|% 0,63
|
|Frank
|8,1209
|8,1699
|% 0,77
|
|Riyal
|2,0150
|2,0251
|% 1,38
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-19,03
|
|Altın Gr.
|416
|416
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|-0,21
|
Seans Raporu
17:54
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17:59AVHOL
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17:57XU050
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, LUKSK, KAPLM, UMPAS, SANKO, MERIT, VAKKO
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17:57
KAPLM, CLEBI, USAK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ALBRK, KAREL, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında