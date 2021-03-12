***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 11.03.2021 tarih ve 13/409 sayılı toplantısında alınan karar ve 12.03.2021 Tarih E-12233903-305.01.01-3349 sayılı yazısı ileAlbaraka Portföy Katılım Şemsiye Fon'a bağlı olarak ihraç edilecek olan, Albaraka Portföy İkinci Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917947BIST