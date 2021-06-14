***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 29.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (geçmiş yıl kârlarından) karşılanmak üzere 16.000.000 TL arttırılarak 45.000.000 TL'ye çıkarılması için SPK ya başvurulmuştur. SPK'nın 11.06.2021 Tarih ve 12233903-350.05.01-7174 sayılı yazısıyla sermaye artırım işlemi olumlu karşılanmıştır.İç kaynaklardan (geçmiş yıl kârları) artırılacak 16.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsilen ihraç edilecek payların nominal değeri 1,00 TL olup, şirket payları nama yazılıdır. Herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942252BIST