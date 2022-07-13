***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.07.2022 15:58
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 30.06.2022 tarih ve 35/994 sayılı toplantısında alınan karar ve 06.07.2022 Tarih E-12233903-305.01.01-23753 sayılı yazısı ile
Albaraka Portföy Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı olarak ihraç edilecek olan, Albaraka Portföy Emlak Katılım Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon İzahname ve izin yazısı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045060
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -25,94
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.388
18:0517,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0958
|Açılış
|: 17,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4606
En Düşük
17,2317
18:0517,6193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2306
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6836
En Düşük
17,3268
18:05973,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 13,78
|Açılış
|: 973,51
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
979,44
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|83,05
|96.684.223
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|42.006.359
|% 10,00
|
|YEOTK
|72,60
|102.127.972
|% 10,00
|
|SMRTG
|31,78
|386.817.111
|% 9,97
|
|ORGE
|9,93
|61.255.698
|% 9,97
|
|SILVR
|24,48
|4.275.873
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|47.526.298
|% -9,99
|
|RUBNS
|13,13
|250.670.746
|% -9,64
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|LIDFA
|9,90
|30.930.514
|% -9,09
|
|THYAO
|49,20
|3.567.251.039
|% -0,69
|
|SISE
|20,82
|1.255.449.193
|% -3,25
|
|EREGL
|25,98
|932.861.702
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,20
|782.703.938
|% -4,07
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|ODAS
|3,05
|687.395.621
|% 6,27
|
|EKGYO
|2,81
|556.024.686
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,18
|681.129.901
|% -1,88
|
|ISCTR
|4,46
|365.068.238
|% -0,67
|
|GLYHO
|3,33
|270.090.760
|% -9,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4042
|17,4148
|% 0,58
|
|Euro
|17,5460
|17,6138
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,6977
|20,8015
|% 0,99
|
|Frank
|17,7439
|17,8508
|% 1,15
|
|Riyal
|4,6244
|4,6476
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|12,84
|
|Altın Gr.
|973
|973
|13,66
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.667
|60,00
|
|Tam
|6.578
|6.737
|138,00
|
|Yarım
|3.205
|3.279
|51,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.641
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,26
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 622, 343 adet işlem
-
17:58IZFAS
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 701, 069 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 5 kaybederek (% -2.02 ) 2, 107
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, SMRTG, ESCOM, KLRHO, ERBOS, YBTAS, ORGE, YEOTK, KONYA
-
17:56
KRSTL, ASUZU, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında