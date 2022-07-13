***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 30.06.2022 tarih ve 35/994 sayılı toplantısında alınan karar ve 06.07.2022 Tarih E-12233903-305.01.01-23753 sayılı yazısı ileAlbaraka Portföy Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı olarak ihraç edilecek olan, Albaraka Portföy Emlak Katılım Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon İzahname ve izin yazısı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045060BIST