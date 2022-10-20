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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

20.10.2022 12:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13
.10.2022 tarih ve E-12233903-315.05-27129 sayılı yazısı ile kuruculuğunun Hedef Portföy Yönetim A.Ş.'ye devrine izin verilen, kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Form Gayrimenkul Yatırırm Fonu'nun devir işlemine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073057


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