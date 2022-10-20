***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.10.2022 12:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13
.10.2022 tarih ve E-12233903-315.05-27129 sayılı yazısı ile kuruculuğunun Hedef Portföy Yönetim A.Ş.'ye devrine izin verilen, kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Form Gayrimenkul Yatırırm Fonu'nun devir işlemine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073057
BIST
12:393.919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 38,90
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
12:3918,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
12:3918,2224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0488
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
12:39976,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,48
|Açılış
|: 977,12
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,52
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler12:39
|CRFSA
|56,70
|163.671.632
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|14.712.337
|% 9,99
|
|AKMGY
|65,70
|6.733.028
|% 9,96
|
|YAPRK
|51,00
|32.577.149
|% 9,96
|
|SMRTG
|69,00
|46.287.270
|% 9,96
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,70
|43.671.016
|% -7,26
|
|ROYAL
|4,58
|103.906
|% -7,10
|
|SEKFK
|9,40
|5.294.156
|% -4,08
|
|DOGUB
|8,11
|3.731.471
|% -3,80
|
|THYAO
|99,50
|4.096.565.848
|% 2,16
|
|HALKB
|8,93
|2.264.793.355
|% 4,81
|
|VAKBN
|9,10
|2.259.759.047
|% 5,81
|
|AKBNK
|16,01
|2.056.447.322
|% 1,91
|
|YKBNK
|9,90
|2.009.868.477
|% 1,75
|
|EKGYO
|4,57
|1.410.353.520
|% 2,70
|
|HALKB
|8,93
|2.264.793.355
|% 4,81
|
|VAKBN
|9,10
|2.259.759.047
|% 5,81
|
|YKBNK
|9,90
|2.009.868.477
|% 1,75
|
|TSKB
|2,79
|495.253.227
|% 0,00
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5945
|18,5963
|% 0,00
|
|Euro
|18,2066
|18,2224
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,7537
|20,8577
|% -0,04
|
|Frank
|18,4316
|18,5427
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9339
|4,9586
|% 0,20
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|4,90
|
|Altın Gr.
|976
|976
|4,08
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-1,00
|
|Tam
|6.653
|6.733
|20,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|0,04
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|1,16
|