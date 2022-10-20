***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve E-12233903-315.05-27129 sayılı yazısı ile kuruculuğunun Hedef Portföy Yönetim A.Ş.'ye devrine izin verilen, kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Form Gayrimenkul Yatırırm Fonu'nun devir işlemine ilişkin duyuru metni ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073057BIST