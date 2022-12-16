***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 12:06
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurul'unun 15.12.2022 Tarih E-12233903-305.01.01-30242 sayılı yazısı ile
Albaraka Portföy Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı olarak ihraç edilecek olan, Albaraka Portföy Vakıf Katılım Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon İzahname, Yatırımcı Bilgi Formu ve izin yazısı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087846
BIST
12:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 7,76
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.177
12:0518,6541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:0519,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 19,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:051.065,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.065,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:03
|ARASE
|255,20
|20.658.440
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.112.618
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.327.258
|% 9,96
|
|OYAYO
|14,37
|8.772.041
|% 9,95
|
|RODRG
|33,82
|4.405.731
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|154.814.970
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.302.005
|% -9,82
|
|EUREN
|14,53
|324.683.105
|% -8,73
|
|ALFAS
|294,20
|202.815.798
|% -7,92
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,26
|2.618.865.094
|% 6,40
|
|EKGYO
|8,20
|2.591.841.121
|% 4,06
|
|VAKBN
|11,83
|2.589.282.384
|% 3,14
|
|THYAO
|140,00
|2.406.440.988
|% -0,07
|
|YKBNK
|11,95
|1.964.704.047
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,20
|2.591.841.121
|% 4,06
|
|SKBNK
|3,09
|794.632.573
|% 6,19
|
|VAKBN
|11,83
|2.589.282.384
|% 3,14
|
|YKBNK
|11,95
|1.964.704.047
|% 0,93
|
|TSKB
|4,85
|692.289.977
|% 4,53
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6491
|18,6524
|% 0,05
|
|Euro
|19,8376
|19,8465
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6223
|22,7358
|% -0,06
|
|Frank
|20,0355
|20,1562
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9446
|4,9694
|% 0,04
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-1,08
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,44
|
|Cumhuriyet
|7.166
|7.275
|-3,00
|
|Tam
|7.201
|7.250
|-8,00
|
|Yarım
|3.487
|3.545
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.772
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|-0,28
|
|B. Petrol
|80,16
|80,16
|-1,05
|