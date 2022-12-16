***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurul'unun 15.12.2022 Tarih E-12233903-305.01.01-30242 sayılı yazısı ileAlbaraka Portföy Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı olarak ihraç edilecek olan, Albaraka Portföy Vakıf Katılım Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon İzahname, Yatırımcı Bilgi Formu ve izin yazısı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087846BIST