***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFON YONETIM UCRETI DEGISIKLIGI :17.01.2023 SALI TARIHINDEN ITIBAREN UYGULANMAYA BASLANACAKTIR.YENI ORAN: Fon Toplam Değerinin Günlük %0,004'ünden (yüzbindedört) [yaklaşık yıllık %1,460 (Birnoktakırkaltı)]ESKI ORAN: Fon Toplam Değerinin Günlük %0,005'ünden (yüzbindebeş) [yaklaşık yıllık %1,825 (Birnoktasekizyüzyirmibeş)]http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103026BIST