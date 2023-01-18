***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.01.2023 17:11
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
FON YONETIM UCRETI DEGISIKLIGI :
17.01.2023 SALI TARIHINDEN ITIBAREN UYGULANMAYA BASLANACAKTIR.
YENI ORAN: Fon Toplam Değerinin Günlük %0,004'ünden (yüzbindedört) [yaklaşık yıllık %1,460 (Birnoktakırkaltı)]
ESKI ORAN: Fon Toplam Değerinin Günlük %0,005'ünden (yüzbindebeş) [yaklaşık yıllık %1,825 (Birnoktasekizyüzyirmibeş)]
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103026
BIST
17:545.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 52,82
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5418,7966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5420,4107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1499
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:541.160,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,25
|Açılış
|: 1.160,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:54
|MARTI
|4,73
|93.847.628
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|23.938.986
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|2.957.983
|% 9,99
|
|BRKSN
|12,99
|11.971.159
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.573.147
|% 9,98
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,50
|12.404.501.128
|% 0,75
|
|ASELS
|63,40
|8.992.036.188
|% 7,64
|
|EREGL
|40,58
|8.408.801.772
|% -0,78
|
|KOZAL
|568,20
|5.899.230.487
|% 2,16
|
|TUPRS
|588,30
|4.957.818.493
|% 3,28
|
|EKGYO
|8,36
|3.753.622.654
|% -2,68
|
|YKBNK
|9,59
|3.342.951.272
|% -2,04
|
|SKBNK
|2,86
|703.719.182
|% 1,42
|
|PETKM
|18,21
|4.232.845.427
|% -1,14
|
|AKBNK
|17,18
|3.968.164.667
|% -1,94
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7908
|18,7966
|% 0,16
|
|Euro
|20,4028
|20,4107
|% 0,74
|
|Sterlin
|23,2637
|23,3804
|% 1,22
|
|Frank
|20,5688
|20,6927
|% 1,44
|
|Riyal
|4,9882
|5,0132
|% 0,10
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|10,02
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|11,51
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.882
|7.949
|65,00
|
|Yarım
|3.841
|3.890
|32,00
|
|Çeyrek
|1.926
|1.945
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|0,24
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|1,49
|
Seans Raporu
17:54
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında