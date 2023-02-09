***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUÜlkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın kapatılması kararı dikkate alınarak,Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı toplantısında alınan karara ilişkinaçıklamalar içeren Kurul'un 08.02.2023 tarih ve E-12233903-225.99-32899 sayılı yazısı kapsamında söz konusu piyasayeniden açılıncaya kadar aşağıda unvanları yer alan fonlarda birim pay değeri hesaplanması ileTürkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri durdurulmuştur.Katılma payı alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarının değerleme tarihi 08.02.2023 olanpay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.1-RBH – ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (Hisse Senedi Yoğun Fon)2-RBK – ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111858BIST