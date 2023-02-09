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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.02.2023 09:41
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

                       TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın kapatılması kararı dikkate alınarak,
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin
açıklamalar içeren Kurul'un 08.02.2023 tarih ve E-12233903-225.99-32899 sayılı yazısı kapsamında söz konusu piyasa
yeniden açılıncaya kadar aşağıda unvanları yer alan fonlarda birim pay değeri hesaplanması ile
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri durdurulmuştur. 
 
Katılma payı alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarının değerleme tarihi 08.02.2023 olan
pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır. 
 
1-RBH – ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (Hisse Senedi Yoğun Fon)
2-RBK – ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111858


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 66,95 41.664.750 % 0,00  
ADEL 105,90 6.655.249 % 0,00  
ADESE 1,26 82.446.031 % 0,00  
AHGAZ 80,00 275.594.403 % 0,00  
AEFES 46,68 77.044.329 % 0,00  
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Dolar 18,8274 18,8355 % 0,04  
Euro 20,2790 20,2873 % 0,54  
Sterlin 22,8071 22,9215 % 0,67  
Frank 20,3951 20,5179 % 0,15  
Riyal 5,0029 5,0280 % -0,00  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.883 7,09  
Altın Gr. 1.140 1.140 4,89  
Cumhuriyet 7.687 7.804 15,00  
Tam 7.732 7.778 12,00  
Yarım 3.777 3.806 6,00  
Çeyrek 1.889 1.903 3,00  
Gümüş.Ons 22,49 22,51 0,21  
Gümüş Gr. 13,62 13,63 0,13  
B. Petrol 85,25 85,25 0,15  
Seans Raporu 10:42
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