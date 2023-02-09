***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 09:42
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın kapatılması kararı dikkate alınarak,
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) Karar Organı'nın 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı toplantısında alınan karara ilişkin
açıklamalar içeren Kurul'un 08.02.2023 tarih ve E-12233903-225.99-32899 sayılı yazısı kapsamında söz konusu piyasa
yeniden açılıncaya kadar aşağıda unvanları yer alan fonlarda birim pay değeri hesaplanması ile
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri durdurulmuştur.
Katılma payı alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonlarının değerleme tarihi 08.02.2023 olan
pay alım/satım talimatlarının gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.
1-RBH – ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (Hisse Senedi Yoğun Fon)
2-RBK – ALBARAKA PORTFÖY KATILIM FONU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111859
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 19,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1056
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.139,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8319
|18,8345
|% 0,04
|
|Euro
|20,2763
|20,2858
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,8071
|22,9215
|% 0,67
|
|Frank
|20,3951
|20,5179
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0029
|5,0280
|% -0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|7,23
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.140
|4,43
|
|Cumhuriyet
|7.686
|7.802
|13,00
|
|Tam
|7.729
|7.775
|9,00
|
|Yarım
|3.776
|3.805
|5,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.902
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|0,12
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,21
|