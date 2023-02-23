***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.02.2023 13:49
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon iç tüzük ve ihraç belgesi SPK'nın 09.02.2023 tarih ve E-12233903-320.04-32946 sayılı yazısı ile tadil edilmiş olup tadil metni ekte yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116278
BIST
16:255.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,23
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
16:2518,8741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
16:2520,0162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
16:251.107,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.107,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler16:23
|SDTTR
|92,95
|77.097.756
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|23.386.944
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|94.424.641
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.383.197
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|11.749.272
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,52
|41.053.991
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|16.923.605
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|14.914.228
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|129.633.158
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|51.359.660
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,82
|4.871.751.671
|% -7,79
|
|EREGL
|44,62
|3.160.936.090
|% -1,93
|
|AKBNK
|16,17
|3.044.129.254
|% 0,68
|
|THYAO
|136,90
|2.473.582.898
|% 0,37
|
|OYAKC
|40,14
|2.276.992.564
|% -3,32
|
|KRDMD
|20,82
|4.871.751.671
|% -7,79
|
|EKGYO
|8,01
|1.595.694.068
|% -0,37
|
|AKBNK
|16,17
|3.044.129.254
|% 0,68
|
|YKBNK
|9,20
|1.488.962.815
|% 0,44
|
|ISCTR
|11,04
|1.229.508.100
|% 1,10
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8605
|18,8842
|% 0,06
|
|Euro
|20,0801
|20,0851
|% 0,38
|
|Sterlin
|22,6667
|22,7804
|% 0,04
|
|Frank
|20,1694
|20,2909
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0142
|5,0394
|% -0,02
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-0,84
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,05
|
|Cumhuriyet
|7.560
|7.600
|-105,00
|
|Tam
|7.571
|7.623
|-18,00
|
|Yarım
|3.699
|3.730
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.865
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|0,05
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|0,84
|