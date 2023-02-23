***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.02.2023 15:52
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon iç tüzük ve ihraç belgesi SPK'nın 09.02.2023 tarih ve E-12233903-320.04-32946 sayılı yazısı ile tadil edilmiş olup tadil metni ekte yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116323
BIST
16:255.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,23
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
16:2518,8741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
16:2520,0162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
16:251.107,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,82
|Açılış
|: 1.107,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler16:25
|SDTTR
|92,95
|77.379.301
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|94.438.555
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|23.390.693
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.383.197
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|11.794.950
|% 9,99
|
|AKCNS
|68,85
|16.954.106
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|41.062.486
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|51.403.616
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|129.667.961
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|14.926.785
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,74
|4.905.239.277
|% -8,15
|
|EREGL
|44,56
|3.196.686.920
|% -2,07
|
|AKBNK
|16,15
|3.070.224.841
|% 0,56
|
|THYAO
|136,70
|2.486.507.341
|% 0,22
|
|OYAKC
|40,00
|2.297.263.885
|% -3,66
|
|KRDMD
|20,74
|4.905.239.277
|% -8,15
|
|EKGYO
|7,99
|1.606.039.420
|% -0,62
|
|AKBNK
|16,15
|3.070.224.841
|% 0,56
|
|YKBNK
|9,21
|1.508.709.561
|% 0,55
|
|ISCTR
|11,03
|1.254.809.618
|% 1,01
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8703
|18,8741
|% 0,01
|
|Euro
|20,0082
|20,0162
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,6667
|22,7804
|% 0,04
|
|Frank
|20,1694
|20,2909
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0142
|5,0394
|% -0,02
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-0,84
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,05
|
|Cumhuriyet
|7.560
|7.600
|-105,00
|
|Tam
|7.571
|7.623
|-18,00
|
|Yarım
|3.699
|3.730
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.865
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|0,05
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|0,84
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 83 kaybederek (% -0.04 ) 4, 544
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMKEL, ULUSE, KONTR, SNKRN, ONCSM, YEOTK, BAGFS, CANTE, SDTTR, ASTOR
-
16:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CMBTN, BMSCH, NUHCM, AFYON, CIMSA, KONYA, IZMDC, BASCM, NIBAS, BUCIM
-
16:39
ULUSE, BVSAN, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:39
BSOKE, KLRHO, IZMDC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında