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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

23.02.2023 15:53
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Fon iç tüzük ve ihraç belgesi SPK'nın 09.02.2023 tarih ve E-12233903-320.04-32946 sayılı yazısı ile tadil edilmiş olup tadil metni ekte yer almaktadır. Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116327


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Çeyrek 1.849 1.865 -4,00  
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Gümüş Gr. 13,09 13,10 0,05  
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