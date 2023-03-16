***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Gayrimenkul Yatırım Fonu 'nun iç tüzük ve ihraç belgesi değişiklik talebi SPK'nın 13.03.2023 tarih ve E-12233903-315.04-34509 sayılı yazısıyla onaylanmış olup değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.Değişiklikler 02.05.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup bu süre içerisinde katılma paylarını iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine kadar katılma paylarının fona iade taleplerinin tarafımıza iletilmesini gerekmektedir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125608BIST