***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.03.2023 18:01
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Metropol Gayrimenkul Yatırım Fonu 'nun iç tüzük ve ihraç belgesi değişiklik talebi SPK'nın 13.03.2023 tarih ve E-12233903-315.04-34509 sayılı yazısıyla onaylanmış olup değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
Değişiklikler 02.05.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup bu süre içerisinde katılma paylarını iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine kadar katılma paylarının fona iade taleplerinin tarafımıza iletilmesini gerekmektedir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125609
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0519,0009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
18:0520,1955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1096
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
18:051.171,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.171,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9950
|19,0009
|% 0,05
|
|Euro
|20,1809
|20,1955
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,9311
|23,0461
|% 0,45
|
|Frank
|20,3507
|20,4733
|% 0,43
|
|Riyal
|5,0423
|5,0676
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,27
|
|Altın Gr.
|1.172
|1.172
|0,72
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.878
|7.974
|9,00
|
|Yarım
|3.862
|3.902
|4,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.951
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,18
|-0,13
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
-
17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
-
17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem