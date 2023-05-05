***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon iç tüzük ve ihraç belgesi SPK'nın 13.03.2023 tarih ve E-12233903-315.04-34509 sayılı yazısı ile tadil edilmiş olup tadil metni ekte yer almaktadır.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147579BIST