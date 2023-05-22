***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurul'unun 22.05.2023 Tarih E-12233903-305.01.01-37659 sayılı yazısı ile Albaraka Portföy Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı olarak ihraç edilecek olan, Albaraka Portföy Albaraka Türk İkinci Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon İzahname, Yatırımcı Bilgi Formu ve izin yazısı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152896BIST