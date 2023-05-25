***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.05.2023 15:14
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.Matte Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 'nun iç tüzük ve ihraç belgesi değişiklik talebi SPK'nın 17.05.2023 tarih ve E-12233903-315.04-37526 sayılı yazısıyla onaylanmış olup değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
Değişiklikler 07.07.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup bu süre içerisinde katılma paylarını iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine kadar katılma paylarının fona iade taleplerinin tarafımıza iletilmesini gerekmektedir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153822
BIST
16:204.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 23,20
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
16:2019,9455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0558
|Açılış
|: 21,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9455
En Düşük
19,8779
16:2021,4452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0662
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
16:201.250,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.250,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KLRHO
|27,72
|38.051.324
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.898.253
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|136.054.123
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|54.630.035
|% 9,85
|
|ALFAS
|321,60
|896.870.203
|% 9,20
|
|SAMAT
|21,12
|58.099.937
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|854.737
|% -9,96
|
|RODRG
|44,72
|77.774.881
|% -8,55
|
|AVHOL
|25,52
|211.500.148
|% -8,14
|
|CELHA
|27,78
|28.516.225
|% -6,02
|
|THYAO
|134,60
|2.552.487.696
|% 1,36
|
|SASA
|49,24
|1.904.334.034
|% -2,78
|
|EUPWR
|81,55
|1.626.441.377
|% 5,43
|
|CWENE
|145,00
|1.565.876.084
|% 8,86
|
|ASTOR
|50,50
|1.274.291.524
|% 3,15
|
|EKGYO
|6,32
|948.748.028
|% 2,43
|
|ISCTR
|10,34
|1.245.767.770
|% 1,27
|
|YKBNK
|8,95
|1.026.543.160
|% 2,76
|
|AKBNK
|14,35
|1.149.247.585
|% 2,87
|
|KLGYO
|2,09
|117.279.341
|% 7,73
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9248
|19,9289
|% 0,20
|
|Euro
|21,4091
|21,4530
|% 0,35
|
|Sterlin
|24,5482
|24,6713
|% 0,10
|
|Frank
|21,9203
|22,0524
|% 0,14
|
|Riyal
|5,2983
|5,3248
|% 0,20
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-3,31
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-298,00
|
|Tam
|9.125
|9.375
|-240,81
|
|Yarım
|4.479
|4.610
|-108,00
|
|Çeyrek
|2.247
|2.305
|-47,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,69
|14,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|-1,20
|