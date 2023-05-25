***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.05.2023 18:34
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Start-Up Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 'nun iç tüzük ve ihraç belgesi değişiklik talebi SPK'nın 17.05.2023 tarih ve E-12233903-315.04-37526 sayılı yazısıyla onaylanmış olup değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
Değişiklikler 07.07.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup bu süre içerisinde katılma paylarını iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine kadar katılma paylarının fona iade taleplerinin tarafımıza iletilmesini gerekmektedir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153949
BIST
18:054.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,07
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.404
18:0519,9362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0465
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9362
En Düşük
19,8779
18:0521,3765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3590
18:051.246,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -5,81
|Açılış
|: 1.246,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.242,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|179,30
|478.768.471
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|38.517.352
|% 10,00
|
|ALFAS
|323,90
|1.120.784.223
|% 9,98
|
|LINK
|38,38
|24.336.114
|% 9,97
|
|PAMEL
|171,00
|72.447.737
|% 9,97
|
|RODRG
|44,02
|88.970.155
|% -9,98
|
|SAMAT
|21,12
|60.397.180
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|899.448
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,02
|254.912.820
|% -9,94
|
|BURVA
|35,20
|133.717.310
|% -8,24
|
|THYAO
|134,10
|3.772.753.760
|% 0,98
|
|SASA
|48,62
|2.232.974.094
|% -4,01
|
|CWENE
|141,90
|2.022.993.895
|% 6,53
|
|EUPWR
|79,45
|2.017.784.489
|% 2,71
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|EKGYO
|6,46
|1.514.286.384
|% 4,70
|
|ISCTR
|10,42
|1.754.564.717
|% 2,06
|
|YKBNK
|9,02
|1.342.046.696
|% 3,56
|
|AKBNK
|14,30
|1.522.538.360
|% 2,51
|
|ODAS
|5,71
|394.705.307
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9301
|19,9388
|% 0,25
|
|Euro
|21,3955
|21,5149
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,4815
|24,6043
|% -0,17
|
|Frank
|21,8995
|22,0315
|% 0,05
|
|Riyal
|5,2994
|5,3260
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-13,31
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.467
|4.589
|-129,00
|
|Çeyrek
|2.240
|2.294
|-58,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,49
|75,49
|-2,87
|